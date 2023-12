Civitanova, aggredito davanti alla discoteca: soccorso un 23enne

CIVITANOVA – Aggredito e colpito alla testa, soccorso un giovane. L’episodio di violenza, sul quale la polizia sta facendo luce, è avvenuto l’altra notte di fronte alla discoteca Donoma di via Mazzini, in pieno centro. Intorno alle ore 4 è scattato l’allarme. Ad un certo punto, mentre si trovava in compagnia di una giovane ragazza, un marocchino di 23 anni sarebbe stato aggredito da un giovane, presumibilmente un ragazzo italiano. Quest’ultimo, per cause che sono ancora ignote, si è avvicinato al marocchino, all’esterno del locale. A mani nude, lo ha colpito alla testa, da dietro. Un colpo violento. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde. Il ragazzo aveva anche una ferita al naso. È stato subito soccorso e medicato dal personale sanitario intervenuto sul posto, mentre nel frattempo è stata allertata la polizia.