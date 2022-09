Civitanova, aggredisce due giovani con lo spray urticante e colpisce un poliziotto: arrestato 21enne

CIVITANOVA – Aggredisce e spruzza spray urticante contro due giovani, poi si scaglia contro i poliziotti che lo avevano bloccato. Arrestato un ventunenne tunisino, residente in provincia.

L’allarme è scattato questa notte, alle 2.30, quando è arrivata la segnalazione di una lite tra alcune persone sul lungomare Sud. I poliziotti, subito sul posto, hanno identificato due giovani, di 19 e 21 anni, i quali hanno riferito di essere stati aggrediti, senza apparente motivo, da due persone, di cui un extracomunitario, che aveva spruzzato loro in viso dello spray urticante. La lite sarebbe sorta per futili motivi all’interno di un locale. Poi, una volta fuori, il tunisino insieme a un amico avrebbe raggiunto i due ragazzi, aggredendoli e spruzzando loro in viso spray urticante. Uno, tentando di fuggire, è caduto a terra ed è stato picchiato.

Gli agenti hanno subito fermato e accompagnato in commissariato l’autore dell’aggressione, che era in evidente stato di alterazione psico-fisica. Ha insultato e aggredito anche i poliziotti, colpendone uno che è finito al pronto soccorso.

È stato perquisito e gli agenti hanno rinvenuto la bomboletta spray urticante, che è stata sequestrata. Il tunisino è stato arrestato poiché ritenuto responsabile dei reati di resistenza e di violenza e lesioni a pubblico ufficiale.