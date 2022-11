Un’opera teatrale tra improvvisazione e scrittura creativa. L'assessore Capponi. «Un percorso nato con l’obiettivo di fornire un intrattenimento per gli adolescenti, ma anche uno strumento che consente di valorizzarne il talento»

CIVITANOVA – Ragazzini scrittori e attori,per una sera, di un’opera teatrale tutta loro, tra improvvisazione e scrittura creativa. Per la maggior parte di loro, che hanno tutti tra 11 e 14 anni, si tratta della prima esperienza sul palcoscenico.

È stato presentato questa mattina, giovedì 10 novembre, lo spettacolo teatrale “Pane e Nutella, ovvero la nascita di un’amicizia”, che andrà in scena sabato sera (12 novembre), alle ore 21.15, al teatro Annibal Caro, a Civitanova Alta. Lo spettacolo rientra in uno dei tanti progetti portati avanti da Civitanova Città con l’infanzia, la serie di iniziative organizzate dall’assessorato al sociale, questo in collaborazione con l’Asp Paolo Ricci. Il corso teatrale è cominciato lo scorso giugno, sabato lo spettacolo finale.

A presentarlo c’era, tra gli altri, proprio l’assessore al sociale Barbara Capponi. «Quello che presentiamo oggi è il traguardo raggiunto dai nostri ragazzi – ha detto – Presentiamo questo spettacolo teatrale che è il frutto di un corso di improvvisazione teatrale e scrittura creativa. Un percorso nato con l’obiettivo di fornire un intrattenimento per gli adolescenti, ma anche uno strumento che consente di valorizzarne il talento. Il teatro Annibal Caro ospiterà lo spettacolo: un posto che merita di essere la location del loro impegno». «Non è da tutti dare ai ragazzi la possibilità di fare un corso con professionisti gratuito – ha detto Leonardo Accatoli, il regista che ha seguito passo dopo passo i ragazzi, insieme alla performer e attrice Laura Marziali – La risposta che c’è stata è stata davvero importante, e anche questo non era scontato. È uno spettacolo creato, scritto e interpretato da 15 giovanissimi, un maschio e 14 ragazzine».

Anche il nuovo Cda del Paolo Ricci era presente alla conferenza per annunciare lo spettacolo teatrale “Pane e Nutella”. «Come Cda appena insediato abbiamo molto gradito questa manifestazione e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare allo spettacolo finale. Dare ai ragazzi opportunità formative come queste, ha risvolti positivi sia in un’ottica di prevenzione ma anche di formazione perché il teatro è un’esperienza che serve tantissimo a crescere e acquisire capacità utili nella vita. Invitiamo la cittadinanza a sostenere con la presenza a teatro i ragazzi al loro debutto» ha concluso il presidente Alfredo Perugini. Sono stati circa trenta gli incontri organizzati con cadenza settimanale da giugno a novembre, nei locali all’aperto del Tiro a Volo Cluana di Civitanova e presso il teatrino della parrocchia di Santa Maria Apparente.