Civitanova, l’Admo inaugura il “Giardino del tempo”. Il sindaco: «L’unione fa la forza sempre»

CIVITANOVA MARCHE- Admo Marche, trenta candeline: a Civitanova inaugurato ‘Il Giardino del tempo’. Ieri mattina, l’associazione di donatori del midollo osseo ha provveduto ad inaugurare un nuovo spazio in piazza Abba, in occasione del suo trentesimo compleanno.

All’appuntamento presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, il responsabile dell’Admo cittadina Damiano Ciarapica con tutto il gruppo volontario, il gruppo scout San Marone, il presidente di Admo Marche Lorenzo Rossini.

«Si tratta di una bella e sentita testimonianza che coinvolge e sensibilizza molti giovani a donare – ha detto il primo cittadino – . Un bel compleanno che Civitanova Marche ha voluto vuole festeggiare per confermare l’importanza di aderire al Registro Unico dei Donatori del Midollo Osseo che nella nostra regione è presente presso la Clinica Immunologica dell’Ospedale di Torrette di Ancona».

Nell’occasione c’è stata anche la presentazione del nuovo gruppo Scout di San Marone. «Ringrazio tutti per la bella mattinata di ritrovo, di socializzazione, di solidarietà organizzata a Civitanova Marche e per Civitanova Marche. Un ringraziamento speciale va naturalmente al presidente dell’Amo Marche, Lorenzo Rossini, che ha deciso di essere con tutti noi in questa intitolazione che rende me e tutta la cittadinanza orgogliosi per aver compiuto sicuramente un bel gesto, perché l’unione fa la forza sempre».