Civitanova, addio a Ciro Lazzarini: se ne va il fotografo storico della città

CIVITANOVA – Si è spento a 87 anni il fotografo storico di Civitanova, Ciro Lazzarini. Era conosciuto e benvoluto da tutti. È stato trovato morto ieri pomeriggio 15 novembre nella sua auto. I familiari lo stavano cercando, non vedendolo rientrare per l’ora di cena. Fatale un malore, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Ciro Lazzarini è stato un pezzo di storia di Civitanova: in sella alla sua bicicletta e sempre con la macchina fotografica in mano, ha immortalato ogni volto di Civitanova. Ha preso parte a tutte le manifestazioni ufficiali e a tutti gli eventi organizzati dalle associazioni: era sempre presente, pronto a scattare con la sua macchina fotografica. Lascia la moglie Diana. La notizia della morte di Ciro Lazzarini si è subito diffusa in città. Tanti i messaggi di cordoglio.

«Apprendo con profondo dolore – è il ricordo del sindaco Fabrizio Ciarapica – dell’improvvisa scomparsa del fotografo Ciro Lazzarini all’età di 87 anni. Cecchettaro, collaboratore della Fototeca e del Comune di Civitanova, Ciro, sempre con la sua fedele macchina fotografica in mano, per anni, ha raccontato l’anima vivace di Civitanova con l’occhio di chi era legatissimo alle sue radici. Un amico dal cuore grande, dal fare schietto, che amava la sua città e che tutti ricorderemo con affetto e gratitudine. Giunga il mio affettuoso abbraccio e quello di tutta Civitanova alla moglie Diana. Ciao Ciro,ci mancherai!».

I funerali saranno celebrati venerdì pomeriggio 17 novembre alle ore 15 presso la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice.