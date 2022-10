Civitanova: addio a Vincenzo Cellini, muore a pochi giorni di distanza dalla moglie

CIVITANOVA – Addio a Vincenzo Cellini, storico tifoso della Civitanovese. Se ne è andato a pochi giorni di distanza dalla amata moglie, Milena Pettinari, scomparsa meno di due settimane fa. Di nuovo insieme, dopo una vita passata fianco a fianco, per più di sessanta anni. Cellini, da sempre tifoso della Civitanovese, è morto a 93 anni. Papà della giornalista Lorena Cellini, era molto conosciuto in città e nell’ambiente dello stadio e della tifoseria rossoblu. Fino a che ha potuto ha sempre seguito la squadra del suo cuore, sia in casa che in trasferta. Domani alle ore 10 saranno celebrati i funerali nella chiesa di San Pietro, in piazza XX settembre. La camere ardente è stata allestita presso la sala del commiato Terra e Cielo, in via Cecchetti.

Tutta la tifoseria della Civitanovese piange Vincenzo Cellini. Lo ricorda con affetto Stefano Paolini, presidente del Club Rossoblu. «Con Vincenzo abbiamo visto tantissime partite insieme e abbiamo fatto un’infinità di trasferte – ha detto – Era sempre con noi. Negli ultimi tempi allo stadio non veniva più per problemi di salute, ma ogni domenica, alla fine della partita, la prima cosa che chiedeva era “che ha fatto Citanò?». Anche ieri lo ha fatto, mi ha raccontato la figlia Lorena Cellini. L’anno durante il quale la Civitanovese era in Eccellenza era sempre con noi. Vincenzo lo ricordiamo come una persona taciturna, ma schietta. Era un grande conoscitore di calcio e, a fine partita, commentavamo insieme il gioco della squadra. È una grossa perdita per la tifoseria della Civitanovese».