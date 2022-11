Civitanova accoglie la Fanfara dei carabinieri a cavallo

CIVITANOVA – Fervono i preparativi per le celebrazioni della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma: arriva a Civitanova la Fanfara dei carabinieri a cavallo. Un grande spettacolo, in programma per sabato 19 novembre, organizzato dall’Associazione nazionale carabinieri di Civitanova e dall’Ispettorato Regionle con l’amministrazione comunale. L’amata divisa dei carabinieri, le musiche e i cavalli offriranno ai civitanovesi un grande spettacolo. «Per l’amministrazione comunale che rappresento è davvero un onore ospitare questa manifestazione, legata alla memoria del maresciallo Sergio Piermanni, medaglia d’oro al Valor Militare – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica -. Sabato prossimo sarà una giornata all’insegna del fascino, dell’eleganza e della bellezza dove grandi e piccoli potranno ammirare la suggestiva fusione tra musica ed equitazione che da sempre caratterizza le esibizioni della Fanfara a cavallo. Ringrazio l’organizzatore Roberto Ciccola, l’associazione carabinieri che collabora costantemente con il nostro Comune e tutti coloro che stanno lavorando per la realizzazione della manifestazione».

I 19 puledri partiranno alle 16 dal Varco sul mare. Poi il corteo, da viale Matteotti attraverserà via Lauro Rossi. Da qui corso Umberto I dove i negozi esporranno il Tricolore. Raggiunta la piazza, la Fanfara, dal vialetto sud, riprenderà viale Matteotti e proseguirà per via Duca degli Abruzzi, verso la stazione. Lì avrà luogo la cerimonia in onore ai caduti, in memoria del maresciallo Sergio Piermanni con la deposizione della corona. Terminata la celebrazione (ore 17 circa), la Fanfara preceduta dalle Autorità presenti e dal Gonfalone della città di Civitanova, riprenderà corso Umberto e arriverà davanti Palazzo Sforza dove avrà luogo l’esibizione finale e i saluti istituzionali da parte di sindaco, Arma carabinieri e Anc. Corso Umberto. Il percorso sarà chiuso al traffico per il solo tempo necessario alla sfilata. Lungo corso Umberto previsto il divieto di sosta in ambo i lati. Nei prossimi giorni saranno forniti ulteriori dettagli sulla viabilità.

Domenica 20, alle ore 12, Santa Messa nella chiesa di Cristo Re in onore della ‘Virgo Fidelis’.