Civitanova, a ‘Carta Canta’ due mostre di altissimo livello

CIVITANOVA MARCHE – Stefano Rovai e Paul Davis, le due punte di diamante della venticinquesima edizione di ‘Carta Canta’. Al festival promosso da Enrico Lattanzi e visitabile fino al 6 novembre, le mostre di due nomi illustri della grafica: alle 13 di oggi, in sala Giunte di palazzo Sforza, si è svolta la conferenza di presentazione delle due esposizioni alla presenza, olrte che dello stesso Lattanzi, anche del sindaco Fabrizio Ciarapica.

Le mostre

La collezione di Stefano Rovai: sarà inaugurata alle 18 di sabato, 8 ottobre, all’Auditorium di Sant’Agostino: ‹‹si tratta di una ricerca personale sull’estetica, – ha detto Enrico Lattanzi – , sul come costruire una grafica bella. Parliamo di un autore che nel corso della sua carriera ha collaborato con numerose realtà, tutte di grande prestigio come Gucci, oppure importanti aziende enologiche››.

Lo spazio multimediale San Francesco ospiterà l’esposizione dei manifesti dello statunitense Paul Davis che sarà inaugurata alle 18 di sabato, 22 ottobre. ‹‹L’artista è partito come grafico – ha spiegato – , collaborando con riviste come Playboy, poi è esploso come ritrattista. Ha anche realizzato l’immagine di copertina della mostra e le opere saranno donate al Museo della Grafica di Civitanova. La grafica – ha concluso Lattanzi – ci circonda, è sempre attorno a noi, quando guidiamo, mentre lavoriamo o passeggiamo. Perciò è importante capire il grandissimo lavoro che d’è dietro quei manifesti››.

Le parole del primo cittadino

Ci si potrà recare alle mostre, che sono ad ingresso libero, il sabato e la domenica dalle 16.30 alle 20. Nei giorni feriali è aperta la partecipazione a scuole e comitive su prenotazione. ‹‹Civitanova ospita due iniziative di altissimo livello – ha commentato Ciarapica – grazie a ‘Carta Canta’, che quest’anno festeggia le sue nozze d’argento. Siamo fieri anche dell’attività del museo della grafica, che è unico in Italia in tutto il suo genere››.