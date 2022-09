Civitanova: 50 anni di lavoro per Stefano Paolini, barbiere dal cuore rossoblù

CIVITANOVA – Compie 50 anni l’attività di Stefano Paolini, noto barbiere e storico tifoso della Civitanovese.

Cinquanta di lavoro e l’intenzione di continuare a portare avanti la sua attività, che da sempre si trova in via Buozzi nel cuore di Civitanova. Un punto di riferimento per generazioni. Ha cominciato il lavoro come parrucchiere da giovanissimo, facendo la consueta gavetta presso l’attività di Sergio Micucci, «per me – ha raccontato Stefano Paolini – è stato un vero e proprio maestro, sia professionalmente ma anche umanamente. Ho cominciato la mia attività nel 1972, facendo il mio apprendistato da Sergio Micucci e ora sono 50 anni che sto qui. La mia intenzione è quella di continuare ancora per qualche anno. Un grazie di vero cuore a tutte le persone che mi hanno permesso di essere ancora qui».