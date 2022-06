Civitanova: in 36.125 alle urne per decidere il nuovo consiglio comunale

In caso di ballottaggio per l’elezione del sindaco si tornerà a votare domenica 26 giugno. Gli elettori chiamati ad esprimersi anche sui 5 referendum sulla giustizia

CIVITANOVA – Sono 36.125 (17.380 maschi e 18745 donne), i civitanovesi chiamati alle urne per l’elezione del sindaco e del onsiglio comunale e per esprimersi sui cinque referendum sulla giustizia. Si voterà solo domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23. In caso di ballottaggio per l’elezione del sindaco si tornerà a votare domenica 26 giugno.

Sei i candidati al comando di Palazzo Sforza: il sindaco uscente Fabrizio Ciarapica dovrà vedersela con Mirella Paglialunga del centrosinistra, Silvia Squadroni del Movimento 5 Stelle, Vinicio Morgoni e Paolo Squadroni, entrambi sostenute da liste civiche, e Alessandra Contigiani della lista Movimento 3V Verità e Libertà.

Le operazioni di scrutinio del referendum si svolgeranno domenica sera, mentre per le Comunali inizieranno lunedì pomeriggio, dalle 14.

Per l’occasione nella sala consiliare del Comune sarà allestita una sala stampa dotata di maxischermo, dove saranno proiettati in tempo reale i risultati provvisori del voto.

Il Servizio informatica comunale ha predisposto, all’interno della Rete civica dell’ente, una finestra dedicata allo speciale elezioni. Le pagine saranno aggiornate in tempo reale dopo che i risultati provvisori saranno stati comunicati alla Prefettura. Per accedere a questa sezione basta collegarsi alla home page del sito www.comune.civitanova.mc.it.

Si ricorda infine che chi avesse smarrito la tessera elettorale può chiederne il duplicato agli uffici comunali per tutta la durata delle operazioni di voto. Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per covid sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza, previa richiesta al Comune.