Civitanova, oltre 2500 partecipanti alla Stracivitanova: una domenica di sport

CIVITANOVA – Oltre 2500 i partecipanti alla Stracivitanova, una domenica di sport da tutto esaurito a Civitanova. Grande festa per la Run 10K, che si è corsa sul lungomare civitanovese, organizzata dall’Atletica Civitanova. Oltre 2500 le persone che si sono date appuntamento, ieri 10 marzo, al Varco sul mare, dove era allestita la partenza della gara, sempre molto partecipata, anche da atleti e atlete arrivati da fuori regione. Alle 9.30 lo start. Al via chi correva la 10.100 chilometri, sia competitiva che non competitiva: c’erano rispettivamente 900 e 800 persone. Molto partecipata anche la Strafamily, la passeggiata di 4 chilometri, che ha visto il coinvolgimento di tante famiglie e tanti bambini.

Per quanto riguarda la competizione, tra gli uomini ha vinto Giovanni Cacciamani (Asd Atletica Cingoli), con il tempo di 33 minuti e 27 secondi, seguito da Michele Martufi (Atletica Elpidiense Avis Aido) e Luca Palmieri (Space Running Asd). Tra le donne si è imposta Caterina Cavarischia (Asd Bike Team Monti Azzurri), che ha fermato il cronometro a 38 minuti e 41 secondi, seguita da Laura Giordano (Circolo Minerva Asd) e Benedetta Pompei (Team Atletica Marche). Poi la premiazioni al Varco sul mare, alla presenza delle autorità e degli sponsor della manifestazioni.

«Una bellissima domenica di sport – ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica – Ancora una volta la Stracivitanova si conferma uno degli eventi cittadini più spettacolari, capaci di richiamare migliaia di persone in città. Un’onda di colori, entusiasmo e passione che ogni anno cresce sempre più. Complimenti ai vincitori, a tutti i partecipanti, all’Atletica Civitanova e al suo presidente Sergio Bambozzi per un altro grande successo».