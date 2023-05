Civitanova, 2 giugno in musica con lo spettacolo del rapper Clementino

CIVITANOVA – Ri-suona la piazza, arriva Clementino a Civitanova. Al via, in occasione della Festa della Repubblica, una serie di appuntamenti che animeranno l’estate civitanovese. Ad aprire le danze ci penserà il noto rapper che, terminata l’esperienza RAI come giudice di The Voice of Italy, è a spasso per l’Italia. Sarà ospite speciale a Civitanova venerdì 2 giugno, (dalle ore 21.30 in piazza XX Settembre ad ingresso libero), all’interno di Ri-suona la piazza, format inaugurato lo scorso anno. Prima, infatti, dalle 15 fino al dopo cena, ci sarà al Lido Cluana Lido in Gioco: verranno allestiti per l’occasione giochi popolari e della tradizione locale, spettacoli di magia, laboratori e altre attività per il divertimento di grandi e piccoli. Ad aprire la performance di Clementino è prevista la partecipazione di Melissa Agliottone, vincitrice della prima edizione di The Voice Kids.

La locandina dell’evento in programma per il 2 giugno

L’evento, gratuito, è organizzato dall’Azienda Teatri con il Comune – Assessorati alla Cultura e al Turismo -, con la collaborazione di Futura Unisce. La viabilità in centro subirà alcune modifiche il 2 giugno. A tale proposito sul sito del Comune è stata pubblicata l’ordinanza con tutte le variazioni: tra queste, dalle ore 06,00 alle ore 01,00 e comunque fino al termine dello spettacolo, il divieto di sosta con rimozione ed il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli dell’organizzazione muniti di specifico contrassegno all’interno di piazza XX settembre.

Prossimi appuntamenti saranno, al Varco sul Mare, i concerti di di Daniele Silvestri (1° agosto), Francesco Gabbani (3 agosto) e Al Bano (5 agosto). Per questi tre spettacoli (Silvestri, Gabbani e Al Bano) i biglietti sono disponibili su TicketOne e Ciaotickets: online e punti vendita autorizzati.