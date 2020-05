Civitanova, 140 cessioni di cocaina per un totale di 200 grammi: arrestato un 38enne

Tutto è partito nel settembre del 2019 quando, in seguito a un controllo, i militari hanno sequestrato al giovane alcuni grammi di cocaina oltre a materiale e informazioni utili per le indagini

CIVITANOVA – Oltre 140 cessioni di droga: i carabinieri della Compagnia di Civitanova arrestano un 38enne.

L’uomo, H.L., di origini marocchine, è stato arrestato la scorsa notte a Civitanova dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia della città rivierasca. Il gip del tribunale di Macerata Giovanni Manzoni ha emesso ieri una misura restrittiva nei confronti del giovane dopo le risultanze dell’attività investigativa, durata circa sei mesi e coordinata dal sostituto procuratore Claudio Rastrelli, dei militari di Civitanova.

Tutto è partito nel settembre del 2019 quando, in seguito a un controllo, i militari hanno sequestrato al giovane alcuni grammi di cocaina oltre a del materiale e informazioni utili per le indagini. I carabinieri, grazie alla segnalazione di alcuni residenti che avevano notato uno strano movimento nella zona sud della città, hanno approfondito gli accertamenti e sono riusciti a documentare oltre 140 casi di cessioni di cocaina per un totale di circa 200 grammi.

I militari ieri sera, non appena hanno ricevuto l’ordinanza di custodia cautelare, si sono subito messi sulle tracce del cittadino marocchino e avendo, all’inizio, delle difficoltà a individuare il 38enne che è senza fissa dimora. I carabinieri hanno così passato al setaccio, per tutta la giornata di ieri, i luoghi di spaccio che il giovane era solito frequentare e lo hanno rintracciato in strada in tarda serata. L’uomo, che aveva con sé anche un bilancino elettronico di precisione, è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, trasferito presso il carcere dorico di Montacuto.