Citivanova Marche, Il mare in fiore anche in autunno

CIVITANOVA MARCHE – Edizione speciale de “Il mare in fiore”, la mostra mercato a tema floreale che si svolgerà da domani 30 settembre a domenica 1° ottobre, sul lungomare Piermanni di Civitanova Marche dalle ore 9 alle 20.

La mostra mercato a tema floreale viene riproposta in versione autunnale, dopo il successo dell’edizione della scorsa primavera, con lo stesso format: saranno presenti numerosi stand con fiori, piante, pietre naturali, artigianato artistico, profumi, sapori e prodotti naturali, tipicità alimentari.

L’evento è organizzato dall’agenzia Mylove Eventi ed è patrocinato dall’Assessorato al Commercio del Comune di Civitanova Marche.

«Civitanova è una città dove gli eventi non finiscono in estate – ha spiegato l’assessore Francesco Caldaroni – e l’idea è stata quella di iniziare l’autunno con questa proposta che attira sempre moltissima gente. Il clima è ancora piacevole e ci auguriamo possano essere in tanti a cogliere le tante proposte organizzate dall’Amministrazione per il fine settimana».