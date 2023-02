Citivanova Marche, caro bollette: al via i contributi per coprire i costi dei macchinari salvavita

Aiuti per i cittadini con patologie che utilizzano macchinari elettromedicali. Oggi partono le domande. Previsti contributi di 25 euro a bolletta per un massimo di 50 euro

CIVITANOVA MARCHE – Utenze alle stelle, aiuti per i cittadini con patologie che utilizzano macchinari elettromedicali. È previsto un contributo di 25 euro a bolletta, per un massimo di 50 euro, con le domande che partono oggi, 14 febbraio, fino al 13 marzo. Si tratta di una misura integrativa rispetto al bonus sociale nazionale per il disagio fisico, con l’intervento finanziato grazie ai fondi del ‘Sistema regionale integrato dei servizi a tutela della persona e della famiglia’.

«ll contributo in questione – si legge nella delibera adottata dall’Ambito – è un aiuto economico integrativo rispetto al bonus sociale nazionale disagio fisico finalizzato a fronteggiare il forte aumento dei costi dell’energia conseguito alla grave crisi energetica, per assicurare il diritto di accesso all’energia da considerarsi “servizio essenziale” per garantire l’inclusione economica e sociale delle persone».

Il sostegno verrà erogato partendo dal primo beneficiario in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse ed è diretto alle famiglie che già usufruiscono del bonus energia elettrica per disagio fisico. Per beneficiarne si deve quindi avere all’interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologie che necessitano dell’uso di apparecchiature elettromedicali, possedere un contratto di fornitura per un’utenza di energia elettrica attiva per uso domestico e risiedere in uno dei comuni dell’Ambito. Le domande andranno protocollate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.civitanovamarche@pec.it, oppure consegnate a meno all’Ufficio Protocollo nei giorni di apertura al pubblico. I risultati della graduatoria saranno pubblicati sul sito dell’Ambito.