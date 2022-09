A Cingoli il “Pollo Arrosto Day”: cibo, musica e intrattenimento

Domenica 2 ottobre, Fileni porta in piazza per il secondo anno l’evento che celebra il “Pollo Arrosto Day”. Ecco le iniziative

CINGOLI – Molto più di una semplice sagra, il “Pollo Arrosto Day” è un evento nazionale, giunto alla sua sesta edizione e promosso da Unaitalia con la community Vivailpollo: Fileni lo celebrerà a Cingoli domenica 2 ottobre trasformando il centro storico in un teatro a cielo aperto dove per dodici ore si susseguiranno eventi, musica, talk show e grande spettacolo. «La nostra è una storia di trasparenza e qualità, di rispetto verso i consumatori e voglia di fare sempre meglio. Una storia da conoscere e seguire. Ogni giorno. Il Pollo Arrosto Day – sottolinea Roberta Fileni vicepresidente del Gruppo – è un’ulteriore occasione di incontro con la comunità per raccontare non solo i nostri prodotti, ma anche i nostri valori e comunicare il nostro impegno verso il futuro».

La giornata inizierà alle 11 nel cuore di Cingoli, in uno dei punti più belli e suggestivi del borgo: i viali Valentini. Il taglio del nastro – che avverrà alla presenza delle autorità – darà il via ad un susseguirsi di eventi che sottolineeranno ancora una volta il legame con il territorio e con la comunità locale. Un aspetto, questo, da sempre al centro delle attenzioni di Fileni, come rimarcato anche nel Manifesto di Sostenibilità, pubblicato dall’azienda nel 2021.

Il “menu” della giornata

Protagonisti indiscussi della giornata saranno i prodotti Fileni, preparati all’interno di food truck appositamente attrezzati con forni a legna e valorizzati grazie ad una cottura lenta e ad una marinatura dal gusto indimenticabile.

Dal classico pollo arrosto, realizzato con pollo allevato all’aperto e senza l’uso di antibiotici, alle immancabili olive ripiene all’ascolana passando per i croccanti bocconcini di pollo panati l’acquolina in bocca sarà garantita per tutto il giorno!

Nel villaggio – completamente immerso nel verde – che verrà allestito lungo i Viali Valentini si alterneranno performance, workshop e musica dal vivo così da accompagnare il pubblico in un’esperienza multisensoriale capace di coinvolgere tutti i cinque sensi. Grazie alla collaborazione con il team del Brand Festival – il primo festival dedicato ai linguaggi di marca interamente realizzato a Jesi – il palinsesto del Pollo Arrosto Day si arricchirà di uno stimolante talk show durante il quale si affronterà il tema dell’enogastronomia come mezzo comunicativo, autentico e comprensibile a tutti. Il talk, moderato da Marco Cardinaletti, vedrà la partecipazione – tra gli altri – di esperti del settore food, specialisti di comunicazione e docenti dell’Istituto Alberghiero Varnelli di Cingoli. E poi spazio all’interno del villaggio ad una esposizione di oggetti artigianali ad opera di piccole botteghe locali che – oltre ad esporre e vendere le loro creazioni – terranno anche workshop pratici durante i quali verranno svelati i segreti dell’arte del “fatto a mano”.

E poi lo sport con l’esibizione dei ragazzi dell’associazione Sportiva Dilettantistica Conero Roller, specializzati nel pattinaggio artistico a rotelle e roller freestyle.

Per i più avventurosi, inoltre, sarà possibile provare il brivido di un giro in e-bike lungo un suggestivo percorso cicloturistico allestito per l’occasione.

Anche quest’anno, poi, troveranno la giusta cornice le associazioni e le scuole locali. Per Fileni sarà ancora una volta l’opportunità di unirsi al territorio e dar voce alle comunità locali: Protezione Civile e Croce Rossa di Cingoli, Associazione di ginnastica artistica Juvena, Istituto Alberghiero Girolamo Varnelli.

Spazio anche all’arte di strada grazie alle performance degli artisti circensi Nicola Giaccona (alias OTTO) e Alessio Burini: giocoleria classica, emozionanti spettacoli con il fuoco e grandi giochi di abilità saranno solo alcuni dei numeri con i quali i due performer stupiranno grandi e piccini in un magico susseguirsi di colpi di scena.

Non mancherà di certo la grande musica con una proposta varia e adatta anche ai palati più esigenti. Si parte nel pomeriggio con l’esibizione scatenata dei Riciclato Circo Musicale.

Sarà poi davvero impossibile resistere alla tentazione del ballo quando saliranno sul palco i The Perticars, band di ispirazione rockabilly che, grazie ad un indiavolato repertorio rock & roll, ripercorrerà gli anni ’50, ’60, ’70 a suon di swing e boogie woogie.

«Grazie alla collaborazione con ALL, business unit del gruppo Uniting dedicata alla realizzazione di grandi eventi, il Pollo Arrosto Day sarà un evento progettato e gestito in modo sostenibile, così da minimizzare l’impatto ambientale, rispettando le indicazioni dei regolatori ed applicando le migliori prassi internazionali. Un impegno, questo, che verrà certificato a norma ISO 20121, lo standard internazionale sulla gestione della sostenibilità degli eventi, per una comunicazione trasparente ed un impegno continuo volto al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili stabiliti dall’ONU (SDG)», spiega l’azienda.