Cingoli, ladri in azione in pieno giorno in due abitazioni. Ma un furto va a vuoto

Doppio raid in località Fonte del Piano. In una delle due case sono stati interrotti dal rientro della proprietaria. Indagano i Carabinieri

CINGOLI – Furto in pieno giorno all’interno di un’abitazione, i ladri approfittano dell’assenza del proprietario per rubare qualche oggetto, ricordo di famiglia. É andato a vuoto, invece, un secondo tentativo proprio perché i padroni di casa sono rientrati. I due fatti sono accaduti ieri, 8 luglio, in tarda mattinata, in località Fonte del Piano e sull’accaduto ora stanno indagando i Carabinieri.

Le case si trovano in una zona piuttosto isolata e i ladri hanno pensato di approfittarne. Nella prima abitazione sono entrati da una finestra laterale e hanno frugato nei cassetti riuscendo, però, a portare via solo qualche oggetto di scarso valore economico e, per questo, probabilmente hanno pensato di proseguire il raid in una seconda abitazione poco lontano, dove sono entrati forzando la porta al primo piano.

Ma i ladri sono stati interrotti dal rientro a casa della moglie del proprietario e sono dovuti scappare. La donna li avrebbe visti dileguarsi attraverso i campi.