Cingoli, incidente al Crossodromo: due i piloti feriti

CINGOLI – Incidente ieri pomeriggio, 5 marzo, verso le 14 al Crossodromo “Tittoni” di Cingoli, dove era in corso un allenamento cui stavano partecipando una ventina di piloti provenienti da tutta la regione. Improvvisamente, scendendo da una cava, in rapidissima successione l’uno dietro l’altro, tre piloti sono caduti. Le cause sono in corso di accertamento. I

l primo pilota, rimasto praticamente illeso, è riuscito a rialzarsi dalla pista e allontanarsi velocemente per evitare di essere travolto dagli altri; peggio invece è andata al secondo – un ragazzo di 23 anni residente a Montegiorgio – caduto malamente e rimasto a terra. Sulle prime è stato soccorso dai presenti che stavano assistendo alle prove a bordo pista, intanto dal Crossodromo è scattato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Piros di Apiro con un’ambulanza ma data la gravità della situazione è stata anche inviata un’eliambulanza. Icaro 01 è atterrata nei pressi dell’impianto e ha poi trasportato il giovane centauro al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in codice rosso traumatico. Il giovane, secondo quanto riferito dai presenti, sebbene rimasto sempre cosciente, sarebbe stato colpito dalla terza moto che sopraggiungeva dietro e il cui pilota, un 31enne di San Ginesio, non ha potuto nulla per evitare l’impatto. Anche quest’ultimo pilota è rimasto ferito, non gravemente per fortuna, ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Torrette.



Tempestivi i soccorsi. I responsabili del Crossodromo Tittoni sono subito intervenuti con l’interruzione della sessione di allenamento, permettendo così ai sanitari del 118 di raggiungere i feriti in pista in piena sicurezza.

Choc tra i piloti che hanno assistito alla caduta degli altri ragazzi.