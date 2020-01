Cingoli, gli cade il tornio sopra alla gamba: pensionato a Torrette

CINGOLI- Il tornio gli cade sopra la gamba: uomo a Torrette. L’incidente è avvenuto in mattinata, intorno alle 9:00, a Cingoli, in una abitazione in zona Grottaccia, in località Capo di Rio.



Stando alle prime ricostruzioni l’uomo, un pensionato del luogo, si trovava in casa con un amico e stava effettuando delle operazioni di spostamento della macchina quando, per cause in corso di accertamento, il tornio gli è cadute sopra alla gamba destra.



Immediato è scattato l’allarme e i militi del 118, giunti sul posto, hanno deciso di allertare l’eliambulanza dall’ospedale Torrette di Ancona. Il 60enne, che sembrerebbe aver riportato solo delle fratture e che non rischia l’amputazione, è stato subito trasportato presso il nosocomio dorico. Le sue condizioni non sono gravi.



Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Cingoli che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.