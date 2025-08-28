Cingoli fa il tifo per Leonardo: il 22enne è in finale a Mister Italia 2025

CINGOLI (MC)– C’è anche un marchigiano tra i finalisti di Mister Italia 2025: si tratta del 22enne Leonardo Febo, originario di Cingoli, che ha conquistato l’accesso alla finalissima superando la prefinale andata in scena lo scorso 27 agosto a Giulianova.

Leonardo salirà domani sera, venerdì 29 agosto, sul palco dello Stadio del Mare di Pescara, insieme ad altri 29 concorrenti provenienti da tutta Italia, per giocarsi il titolo detenuto dal bresciano Matteo Dall’Osto. Il concorso, considerato la versione maschile di “Miss Italia”, è organizzato dal patron Claudio Marastoni e ha lanciato negli anni volti noti dello spettacolo e della televisione, come Luca Onestini, Luciano Punzo, Paolo Crivellin e Luca Vetrone.

Leonardo Febo

Alto 1 metro e 90, Leonardo lavora nel settore della comunicazione e marketing, con una specializzazione in strategie digitali. Appassionato di auto, moto e fitness, definisce la palestra come «una passione che mi aiuta a stare bene, dentro e fuori».

La serata finale sarà condotta da Beppe Convertini e vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione come Jo Squillo e Scialpi. L’evento avrà inizio alle 21:30 e sarà seguito in diretta attraverso i canali social ufficiali del concorso: @concorsomisteritalia (Facebook e Instagram).

Cingoli, intanto, si prepara a tifare compatta per il suo giovane rappresentante, sperando di vederlo tornare a casa con la fascia di Mister Italia 2025.