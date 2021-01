Cingoli, controlli anti covid nel locali: multati titolare e clienti

A sorprendere i tre uomini nel ristorante i Carabinieri della locale Stazione. Scattate per tutti le sanzioni previste. L'attività inoltre rimarrà chiusa per cinque giorni

CINGOLI – Proseguono i controlli dei Carabinieri della compagnia di Macerata sul territorio per il rispetto delle disposizioni anti covid.

E così ieri, martedì 12 gennaio, i carabinieri della Stazione di Cingoli hanno multato il titolare di un locale e i due clienti. I militari infatti verso le 20 hanno controllato un ristorante a Cingoli e all’interno hanno sorpreso due clienti. Gli avventori sono stati sorpresi a consumare bevande. Uno era al bancone, l’altro seduto ad un tavolo. Scattate le sanzioni per i tre: 400 euro per tutti. Inoltre il ristorante dovrà restare chiuso per cinque giorni.

A Macerata invece, è stato multato, per 690 euro, un uomo che si spostava a bordo della propria auto oltre l’orario consentito sempre secondo le norme anti pandemiche. Inoltre, l’uomo aveva la patente scaduta da cinque anni.