Cingoli, aperto il nuovo centro vaccinazioni. Prenotate 78 persone

CINGOLI – Sono partite ieri (15 maggio) le vaccinazioni al nuovo centro allestito a Cingoli che così si affianca a quelli già operativi da mesi sul territorio: Macerata, Civitanova, Camerino e San Severino. Sono state 78 le persone prenotate per il primo giorno che si sono presentate nel centro allestito nei locali del centro sociale per anziani, opportunamente allestito per garantire che tutte le procedure vengano svolte nella massima sicurezza. Il centro è a servizio anche della popolazione di Apiro.

«Il centro è operativo un giorno a settimana, dalle 8.30 alle 14 – spiega il sindaco Michele Vittori -. Il programma delle vaccinazioni è stato rispettato nelle modalità e nei tempi che sono stati anche anticipati. Un ringraziamento speciale a tutti i medici, gli infermieri, i volontari della Croce Rossa Italiana Sezione di Cingoli e del Gruppo comunale di Protezione Civile che hanno prestato servizio nel primo giorno e a quelli che lo presteranno nei prossimi giorni. Solo grazie a loro possiamo offrire questo servizio essenziale per la popolazione di Cingoli e Apiro».

Il centro vaccinazioni allestito a Cingoli

Oltre al sindaco, alla sua vice Pamela Gigli, agli assessori Martina Coppari e Gilberto Giannobi anche l’assessore regionale Filippo Saltamartini (cingolano anche lui) è voluto essere presente all’apertura del centro di cui ha sottolineato l’apertura in tempi molto rapidi.