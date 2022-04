Cicloturismo: tre nuovi percorsi a Monte San Giusto tra natura, arte e buon cibo

MONTE SAN GIUSTO – Tutti in e-bike a Monte San Giusto. Nella “Città del sorriso” la promozione turistica viaggia anche sulle due ruote grazie a tre nuovi percorsi in cui sarà possibile abbinare alla scoperta di panorami inediti, anche la conoscenza delle bellezze artistiche ed enogastronomiche locali. Il progetto è stato presentato ieri (9 aprile) dal sindaco Andrea Gentili, dal vicesindaco Gigliola Bordoni e da Stefano Marchegiani, che oltre a essere una guida, da anni si occupa anche di e-bike con la Chrono bike.

«Fino a qualche mese fa non c’era nulla di tutto questo – ha spiegato il sindaco Gentili che ieri pomeriggio si è anche messo alla testa del primo gruppo di cittadini che hanno provato le e-bike – e oggi, invece, abbiamo un progetto di valorizzazione turistica del territorio molto importante, in cui abbiamo creduto fin dall’inizio, anche grazie alla passione e alla grande voglia di fare di Stefano Marchegiani». Al progetto, che si snoda attraverso tre diversi percorsi: “La terra del vescovo Bonafede: colori e sapori unici”, “Il Lotto, il pittore veneziano che amò le Marche, viaggiò tra arte, natura e cucina” e “Le dolci colline: buona cucina e panorami mozzafiato”, hanno aderito anche 20 tra attività commerciali, cantine e strutture recettive locali.

Le guide in sella alle loro bici con Stefano Marchegiani, il sindaco Andrea Gentili e il vicesindaco Gigliola Bordoni

«Sono andata a rivedere i primi appunti di quando siamo partiti con il progetto: era ottobre 2021 – ha aggiunto il vicesindaco Bordoni – e questo significa che in sei mesi siamo riusciti a costruire un progetto importante. Siamo riusciti a fare gruppo. Questo, però, è solo un tassello che si inserisce in un progetto allargato che riguarda la bike economy, visto che facciamo già parte del protocollo per il percorso cicloturistico nella vallata del Chienti, che vede capofila il Comune di Civitanova Marche, abbiamo partecipato a un bando per due ciclostazioni che saranno installate una a Villa San Filippo e una in centro storico, e speriamo di aggiudicarci anche un altro bando per la rigenerazione urbana in cui, dei 2,4 milioni previsti, uno lo vogliamo dedicare alla realizzazione di altre due piste ciclopedonali».

In questi giorni si stanno completando le brochure informative e anche il sito del Comune sarà aggiornato perché, come ha spiegato Marchegiani, «vogliamo intercettare quel turismo lento, di chi si muove da marzo a maggio e poi da settembre a novembre per portarli a Monte San Giusto a scoprire il paese, le pale del Lotto, i palazzi storici, a degustare prodotti tipici e a soggiornare nelle strutture recettive della zona». Per consentire di godere al meglio dell’esperienza sono state anche formate delle guide apposite che porteranno i turisti a scoprire i vari percorsi e, inoltre, sono anche previste due bike appositamente realizzate per le persone disabili.