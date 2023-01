Cibi e abiti confiscati: il dono della Svau alla Caritas

CIVITANOVA MARCHE – La Svau dona i materiali alla Caritas. Quasi quattrocento chili di patate, ma anche trenta manufatti di cioccolata e numerosi abiti sono stati raccolti dalla Svau (Soccorritori volontari aiuti umanitari, ndr) di Civitanova e verranno destinati alla Caritas cittadina, nei locali di via Parini. In particolare, l’abbigliamento è costituito da circa cento tute da ginnastica confiscate dalla Guardia di Finanza di Napoli: le operazioni di carico si sono svolte nel pomeriggio di ieri, 26 gennaio, nei locali dell’associazione civitanovese, a Santa Maria Apparente. «A breve – ha detto l’Assessore ai Servizi sociali Barbara Capponi – rinnoveremo la convenzione tra Caritas, Svau e Assessorato perché siamo grati a questa associazione per l’opera molto importante che ha deciso di portare avanti. E’ qualcosa che ha una ricaduta concreta sui cittadini e sulle famiglie». All’iniziativa presenti, tra gli altri, il presidente di Svau Roberto Frittelli con i suoi volontari, insieme a quelli della Caritas. Tutti impegnati, nelle strutture dell’ex mercato Porta Portese, a confezionare i prodotti per poi caricarli a bordo dei mezzi pesanti.

I manufatti di cioccolata donati da Maga Cacao. Uno storico milite della Caritas e una volontaria di Svau intenti a confezionarli.

Le trenta confezioni di cioccolata sono frutto delle donazioni della cioccolateria ‘Maga Cacao’, di via Pola. «Abbiamo voluto – ha chiarito il numero uno di Svau, Frittelli – la presenza dell’Assessore Capponi perché siamo convinti dell’importanza di questo pomeriggio. Abbiamo già messo in uso della Caritas un container che giornalmente riempiamo con materiale alimentare e abbigliamento. In questo modo i prodotti possono essere consegnati a chi ne ha bisogno. In occasione del Natale, abbiamo raccolto quasi cinquemila barattoli di passata di pomodoro, regalati dall’azienda Doria di Salerno». Prosegue, dunque, la solidarietà nei confronti della ‘Casa di Carità Don Lino Ramini’, in via Parini (Caritas, ndr). Lo scorso 23 dicembre, la Marineria civitanovese decise di donare quasi 600 chilogrammi di pescato (Civitanova, il grande cuore della Marineria: 600 chili di pesce donati alla Caritas).