Ciarapica proclamato sindaco di Civitanova: «Un orgoglio lavorare per questa città»

CIVITANOVA – Fabrizio Ciarapica proclamato sindaco di Civitanova. Ieri, martedì 28 giugno, si sono chiusi, da parte dell’ufficio elettorale centrale, le operazioni di convalida degli eletti. Nella mattinata la presidente dell’ufficio, la dottoressa Barbara Silenzi, ha firmato il verbale di proclamazione del primo cittadino Ciarapica cui è seguita l’ufficializzazione dei consiglieri comunali.

Ora tra i primi adempimenti che attendono il sindaco, c’è la convocazione del consiglio comunale, che dovrà avvenire entro dieci giorni dalla convalida, mentre la prima seduta dell’assise si terrà entro i dieci giorni successivi alla convocazione. «La proclamazione – ha detto Ciarapica – è un momento che suscita in me un’emozione forte ma che affronto con la consapevolezza di chi sa di assumere una grande responsabilità. Dedico questa fascia tricolore a tutti i civitanovesi: è un onore e un orgoglio continuare a lavorare per la nostra città».