Chiude al traffico il ponte sulla diga del lago “Le Grazie” a Tolentino, in Via Piersanti Mattarella. Fissato il divieto di transito per pedoni e veicoli

TOLENTINO- Chiude al traffico il ponte sulla diga del lago “Le Grazie” a Tolentino, in Via Piersanti Mattarella. Il divieto di transito per pedoni e per veicoli è stato fissato dalle ore 8 di mercoledì 2 luglio a venerdì 11 luglio, salvo un eventuale avanzamento dei lavori. Una chiusura necessaria per consentire lo svolgimento delle prove sperimentali delle sottostrutture del ponte “Le Grazie”. Al fine di eseguire i suddetti lavori, la ditta interessata, occuperà una porzione del suolo pubblico con mezzi d’opera ed automezzi e per questo è necessaria la modifica della viabilità ordinaria per permettere l’esecuzione dei lavori stessi.

La ditta che eseguirà i lavori delimiterà l’area occupata dal cantiere al fine di impedire l’accesso ai pedoni, al fine di salvaguardarne la sicurezza e la loro incolumità, prevedendo percorsi alternativi apponendo la necessaria e regolare segnaletica stradale. Verrà installata con un anticipo di almeno 24 ore prima in entrata in vigore del divieto, la segnaletica stradale temporanea con le relative limitazioni, obblighi e preavvisi necessari alle modifiche apportate alla circolazione veicolare in tutte le vie e/o piazze che intersecano con Via Piersanti Mattarella, ci saranno inoltre i segnali di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori.