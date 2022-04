Cgil di Macerata in lutto, morto il sindacalista Giampaolo Cingolani

LORO PICENO – Si è spento nella notte all’ospedale Torrette di Ancona, dove era ricoverato, Giampaolo Cingolani. Professore e sindacalista della Cgil molto conosciuto in provincia, aveva 62 anni. Dopo una lunga esperienza nel settore scolastico, inizia la sua militanza nella Cgil, provenendo dall’Istituto tecnico agrario di Macerata.

«Ha svolto diversi incarichi di dirigente nella Flc, sua categoria di provenienza, dove ha ricoperto anche il ruolo di segretario generale provinciale, caratterizzando il suo mandato con le battaglie in difesa della scuola e dell’Università pubblica in anni molto difficili per il settore. – lo ricordano dalla Cgil -. Dal 2006 al 2010 è stato inoltre componente della Segreteria Cgil di Macerata, portando sempre il suo prezioso contributo nella direzione dell’organizzazione».

«Negli ultimi anni della sua carriera ha ricoperto vari incarichi, specializzandosi nelle questioni relative alla sicurezza sul lavoro, ricoprendo anche l’incarico di Rlst del settore artigianato – concludono dalla Cgil -. Giampaolo è stato un sindacalista generoso e sempre disponibile con tutti, attento alle esigenze dei più deboli, non ha mai fatto mancare il suo impegno per migliorare le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici, anche negli ultimi anni difficili dopo la comparsa della malattia. Tutta la Cgil di Macerata si stringe intorno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento così doloroso».