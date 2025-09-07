Cessapalombo, esce per aiutare un amico, uomo trovato morto nella tarda nottata

CESSAPALOMBO- Esce per aiutare un amico, uomo trovato senza vita nella tarda notte. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo nel pomeriggio di ieri si era recato nella zona di San Liberato per aiutare un amico che era rimasto in panne con un mezzo fuoristrada. Non avendo fatto ritorno nella sua abitazione, sono stati allertati i soccorsi per le ricerche. Intorno alle 21.30 dunque i Vigili del Fuoco con le squadre di Tolentino e Macerata, supportate da personale cinofilo e dal nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) sono intervenuti per rintracciarlo. Nella tarda nottata l’uomo è stato ritrovato privo di coscienza dal personale cinofilo vicino alla propria auto. I soccorritori hanno prontamente avviato le manovre di rianimazione, ma all’arrivo del personale sanitario e medico del 118 non si è potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto i Carabinieri di zona che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica che ha condotto alla morte dell’uomo.