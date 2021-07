Macerata, una cerimonia in piazza per ringraziare il personale sanitario. «Un riconoscimento dovuto»

MACERATA – Un riconoscimento per ringraziare tutti gli operatori sanitari dell’impegno profuso, anche oltre le proprie forze, durante la pandemia. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal consigliere Giordano Ripa (Lega) e sottoscritto da altri consiglieri di maggioranza in cui si chiede all’amministrazione di organizzare una cerimonia pubblica, in piazza della Libertà, per ringraziare tutti gli operatori sanitari.

«Il 2 giugno allo Sferisterio c’è stata una bellissima cerimonia della Prefettura in cui sono state consegnate le onorificenze concesse dalla Presidenza della Repubblica a 68 cittadini, di cui 31 operatori sanitari – ha spiegato il consigliere Ripa -. Ma, di fronte al numero di persone che hanno lavorato dall’inizio della pandemia, 31 mi sembra un numero davvero esiguo per questo, insieme al mio gruppo, abbiamo pensato alla possibilità di una ulteriore manifestazione in piazza della Libertà, coinvolgendo anche gli altri Comuni del territorio».

Un «atto lodevole e un riconoscimento dovuto», come lo ha definito il vicesindaco Francesca D’Alessandro, che ha stimolato l’intervento del capogruppo del Pd, Narciso Ricotta, che ha chiesto all’amministrazione non solo un atto formale, ma sostanziale. «Tutti siamo grati a chi in questo difficilissimo periodo, con abnegazione e correndo rischi personali, si è messo a servizio di una comunità smarrita. Penso, però, che la pergamena sia bella, la medaglietta pure, ma i sanitari ci racconteranno di una carenza di personale nell’ospedale, nella medicina del territorio e il regalo più bello sarebbe un impegno serio nel mettere mano a questo. Sappiamo che abbiamo carenze strutturali di infermieri, per cui invitate alla cerimonia l’assessore Saltamartini perché potrà regalare un impegno a prendere sul serio un aumento del personale infermieristico, medico e ospedaliero, trasformando questa giornata in un gesto non solo formale, ma anche sostanziale».

Secondo quanto previsto nell’ordine del giorno, la cerimonia dovrà svolgersi entro settembre.