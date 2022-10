Cercano armi, trovano droga: in manette un 23enne di Potenza Picena

POTENZA PICENA – Blitz dei carabinieri in un appartamento, dalla cantina spuntano 20,3 grammi di cocaina, in manette un 23enne del posto. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine, a settembre dello scorso anno era stato arrestato sempre per droga dalla Guardia di finanza che lo aveva trovato in possesso di 18 grammi di cocaina e altrettanti di hashish. Oggi l’operaio ha patteggiato 4 mesi in continuazione con il precedente patteggiamento arrivando alla pena complessiva di due anni di reclusione, pena sospesa. Dovrà pagare 2.300 euro di multa.

L’avvocato Domenico Biasco

L’accertamento dei carabinieri è scattato verso le 12.30 di ieri quando i carabinieri lo hanno fermato e sottoposto a controllo. L’accertamento aveva dato esito negativo ma il nervosismo del 23enne ha insospettito gli inquirenti. I militari ipotizzavano che il giovane potesse nascondere a casa delle armi e hanno proceduto a effettuare una perquisizione anche nell’abitazione del sospettato, perquisizione che alla fine ha dato esito positivo, non per le armi di cui in casa non c’era traccia, ma di droga, cocaina per la precisione che l’operaio aveva nascosto in cantina. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio il giovane è stato posto ai domiciliari, così come disposto dal pubblico ministero di turno Rita Barbieri e oggi è stato condotto in Tribunale a Macerata per la direttissima.

In aula davanti al giudice Federico Simonelli e al pubblico ministero Francesca D’Arienzo il giovane, difeso dall’avvocato Domenico Biasco, si è avvalso della facoltà di non rispondere poi, tramite il legale, ha chiesto di patteggiare concordando con il pm una pena di 4 mesi in continuazione con il precedente patteggiamento, arrivando alla pena complessiva di due anni, pena sospesa, e 2.300 euro di multa. Poi è tornato in libertà.