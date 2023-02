«Un centro diurno per combattere solitudine e alcolismo», l’idea di Morgoni per Civitanova

La proposta del presidente di 'Civitasenior' verrà discussa in un incontro in programma sabato, 4 febbraio, al ristorante 'Il Veneziano'

CIVITANOVA MARCHE- «A Civitanova un centro diurno per combattere la solitudine e i problemi sociali». Questa la proposta del presidente di ‘Civitasenior’, Vinicio Morgoni, che verrà discussa in un incontro in programma alle 10.45 di domani, al ristorante ‘Il Veneziano’.

Al convegno saranno presenti anche l’Assessore ai servizi sociali Barbara Capponi, il consigliere comunale (presidente della Commissione cultura) Gianluca Crocetti, il presidente di ‘SeniorItalia’ Roberto Messina e il presidente nazionale di Aira (Associazione italiana rete educativa, ndr) Brunella Stancato.

Vinicio Morgoni, presidente di ‘Civita Senior’

Civitasenior è un’associazione che fa riferimento a Senior Italia Federanziani, una federazione delle associazioni della terza età fondata nel 2006 «con lo scopo di tutelare i diritti degli anziani e orientando le politiche sanitarie verso lo sviluppo di programma che favoriscano una sana longevità». In particolare, Civitasenior organizza attività ludico ricreative per gli anziani ma «quest’anno vogliamo darle un taglio educativo – illustra Morgoni – , proponendo momenti di cultura, educazione e formazione. Non avendo i locali a disposizione, abbiamo pensato alla realizzazione di un centro diurno dato che c’è molta gente sola, che ha difficoltà a trovare un proprio spazio nella società. E succede anche tra i giovani. Dunque, serve un luogo dove poter organizzare attività valide per tutti, lontani da solitudine, alcolismo, droga e ludopatia». E in cantiere, c’è anche l’idea di realizzare «due libri, uno sullo sport e l’altro proprio sugli anziani che frequentano i centri sociali».

L’associazione vanta «una trentina di soci, che erano centoventi prima del Covid. Con la pandemia, tutto si è interrotto, ma ora stiamo ripartendo con un vasto calendario di gite, i corsi di meditazione tenuti da Emma Vindigni, di ballo, di cucina vegana a cura di Ida Profanter e infine le escursioni in barca a vela guidate da Pierluigi Cipolla».