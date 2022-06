Macerata, il centro commerciale “Val di Chienti” dà il via all’estate: tre serate di cabaret e comicità

MACERATA – Tutto pronto per un’estate frizzante all’insegna della comicità. Al via tre serate di cabaret nell’anfiteatro esterno del centro commerciale Val di Chienti a Piediripa di Macerata. Tre i nomi di eccezione della rassegna dal titolo “Val di Chienti ridens”: Gianluca Fubelli Scintilla, Gianluca Impastato e i Panpers.

La locandina

«Con questa iniziativa parte la nostra estate 2022, sempre ricca di eventi – spiega Gianluca Tittarelli, direttore del centro commerciale Val di Chienti – È una ripartenza dopo i lunghi mesi di emergenza sanitaria del covid. Ed è la prima volta che ospitiamo una rassegna di comici. Si tratta di un debutto che poi dà il via agli appuntamenti estivi, a cominciare da luglio con il teatro dialettale che ormai da quindici anni siamo contenti di sostenere». E poi immancabile anche il parco giochi all’aperto dedicati ai bambini.

Con “Val di Chienti ridens” si parte venerdì 17 giugno con Gianluca Fubelli Scintilla; poi venerdì 24 giugno sarà la volta di Gianluca Impastato e per finire, venerdì primo luglio i Panpers. Inizio alle ore 21.30.

L’ingresso è gratuito. Ad aprire le serate dei comici locali: Massimo Macchini il 17 giugno e Laura Marcolini il 24 giugno. Per tutti coloro che si fermeranno a cena presso il ristorante del centro commerciale “Altamarea” nella sera dello spettacolo, sarà riservato un posto in prima fila.

Gianluca Tittarelli

«Con queste iniziative e tutte le altre che organizziamo nel corso dell’anno, ormai da anni, visto che il centro commerciale nasce nel 1998, tra i primi nelle Marche e nella provincia maceratese, vogliamo offrire occasioni diverse e non solo di shopping alla clientela sia quella tradizionale sia quella legata al turismo – dice Tittarelli -. Siamo diventati nel tempo quasi un quartiere, un punto di riferimento per il territorio. Chi viene da noi trova una cinquantina di negozi, una grande varietà merceologica, professionalità e qualità dei servizi. Ma non solo questo: accanto alle proposte commerciale, certo, anche quelle per il tempo libero perchè ci piace essere vicini alla clientela in ogni momento».

Dunque, conto alla rovescia per gli appuntamenti estivi. Inizia l’estate al “Val di Chienti”.