Castelsantangelo sul Nera, nuova sala polivalente. «Impresa di solidarietà che appariva impossibile»

CASTELSANTANGELO SUL NERA – «Voglio esprimere i sentimenti di profonda e indelebile gratitudine per l’impegno, la tenacia e la determinazione nel riuscire in un’impresa di solidarietà che appariva all’inizio quasi impossibile e che invece oggi si vede realizzata in ogni suo dettaglio». La gioia è quella del sindaco Mauro Falcucci tagliando il nastro della nuova sala polivalente Madonna del Domo donata dall’associazione “Serena Polverari” di Sant’Ippolito (PU) al comune di Castelsantangelo sul Nera. La realizzazione della struttura, nel rispetto dell’ordinanza connessa alla realizzazione delle Sae, è stata possibile grazie alla sensibilità, vicinanza e concreta solidarietà, manifestate subito dopo il sisma del 2016, dalla parrocchia di Calpino di Fermignano e del parroco don Fabio Pierleoni che è anche presidente dell’associazione “Serena Polverari”.

Il primo atto di solidarietà è stato il restauro della statua della Madonna del Domo la cui Pieve è andata distrutta e che la popolazione di Castelsantangelo sul Nera ha sempre venerato. Il restauro eseguito gratuitamente dal Maestro Alessandro Magrini di Sant’Ippolito. «In questo lungo periodo i rapporti con tutti i soci dell’associazione “Serena Polverari” e con le popolazioni dei due Comuni di Fermignano e Sant’Ippolito, si sono consolidati – aggiunge il sindaco Falcucci -, tanto che il 5 settembre 2021, è stato sottoscritto un “Patto d’amicizia”». Il primo utilizzo della sala polivalente è stata la celebrazione della messa officiata dal parroco di Castelsantangelo sul Nera, monsignor Gilberto Spurio, e da Don Fabio Pierleoni. Subito dopo la cerimonia il sindaco ha consegnato gli attestati di riconoscenza a tutti i volontari e associati, ha riservato un sentito ringraziamento alla Pro Loco e ai volontari del Gruppo locale di Protezione civile che hanno organizzato l’evento.