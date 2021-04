Castelraimondo, manomette i sigilli del contatore e ruba il gas. Arrestato 67enne

MACERATA – Manomette i sigilli del contatore e ruba il gas. Arrestato dai Carabinieri un 67enne, pensionato, già noto alle Forze dell’Ordine. A lui era stata bloccata l’erogazione per morosità.

Il fatto è avvenuto a Castelraimondo. Nel tardo pomeriggio di ieri, 22 aprile, infatti sono scattate le manette per l’uomo già condannato in via definitiva dal Tribunale di Macerata ad una pena di tre mesi di reclusione per un furto di gas avvenuto nel 2012. Ora un nuovo episodio dopo che al 67enne era stata tolta la fornitura per morosità. Ma sulla sua utenza risultavano dei consumi. Fatto che aveva insospettito un tecnico della distribuzione del gas per conto della società che gestisce la fornitura. Da qui l’indagine dei militari locali. Da queste è emerso così che l’uomo, manomettendo i sigilli, per 8 anni, dal 2004 al 2012, aveva usufruito indebitamente di 23mila metri cubi di metano per la sua abitazione e all’epoca dei fatti era stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato e poi quindi condannato.

Ora è agli arresti domicialiari dove deve scontare tre mesi di condanna.