Castelraimondo, fa irruzione nell’albergo inagibile dopo il sisma: denunciato sciacallo

CASTELRAIMONDO – Sciacalli del sisma in azione, denunciato un ventenne. I carabinieri di Castelraimondo hanno denunciato per tentato furto un ventenne. Il giovane, approfittando della notte e convinto di non essere scoperto, si era intrufolato in un albergo inagibile a causa del terremoto del 2016, cercando di portare via suppellettili ancora nella struttura. Ma i movimenti nei dintorni dell’albergo abbandonato hanno insospettito il proprietario che ha allertato il 112 e ha messo in fuga il ragazzo. Subito individuata l’auto a bordo della quale era arrivato. Fermato e rintracciato poco distante. Al termine delle formalità di rito, è stato denunciato dai carabinieri.