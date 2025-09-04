Castelraimondo, inaugurata la scuola materna “Manfredi Gravina”. Intervento da circa 2 milioni

CASTELRAIMONDO- Entusiasmo a Castelraimondo per il taglio del nastro della rinnovata scuola materna paritaria “Manfredi Gravina”, situata in via dell’Istituto 13, la quale era stata lesionata dal terremoto che ha colpito il centro Italia. Lavori per circa 2 milioni di euro, contributo erogato dall’Ufficio Speciale della Ricostruzione Sisma 2016.

A fare gli onori di casa il sindaco del Comune di Castelraimondo Patrizio Leonelli, presenti il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e l’Arcivescovo di Camerino-San Severino Marche Mons. Francesco Massara. Per l’occasione i tanti bambini presenti, molti dei quali vivranno questi spazi rinnovati, hanno partecipato a laboratori a loro dedicati. Spettacolo della Joy Dance per questa storica giornata per Castelraimondo e ricco buffet offerto a tutti i presenti.

I bambini ora avranno pertanto a disposizione una scuola nuova e soprattutto moderna e accogliente, queste le parole affidate ad un post dal commissario straordinario sisma 2016, senatore Guido Castelli: «Restituire una scuola più confortevole e soprattutto sicura significa non solo tutelare i più piccoli, ma anche rafforzare il senso di fiducia di un territorio che guarda al futuro con speranza».

Gli interventi effettuati alla “Manfredi Gravina”

Sono stati molteplici gli interventi effettuati all’interno della scuola materna paritaria “Manfredi Gravina” che oggi vede miglioramenti a livello strutturale, energetico e di accessibilità. Gli spazi interni ed esterni sono stati rifunzionalizzati per andare incontro alle esigenze ai bambini che sceglieranno questa scuola materna, migliorate le aule, le mense, ma anche le aree dedicate alle attività ricreative.