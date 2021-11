Castelraimondo, alla guida senza mai aver conseguito la patente. Scatta il sequestro dell’auto

Controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Camerino. A Serravalle, un 19enne si è visto ritirare la patente perché scoperto con la droga in auto

CASTELRAIMONDO – Una patente ritirata a un 19enne scoperto con della droga in auto e un mezzo sequestrato a un 35enne beccato in giro senza patente, revisione e assicurazione. Questo il bilancio dei controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Camerino. I militari della stazione di Castelraimondo hanno fermato un giovane mentre era alla guida della sua auto per un controllo, ma un eccesso di nervosismo del ragazzo e uno strano odore all’interno del mezzo hanno insospettito i Carabinieri.

Da un successivo approfondimento, infatti, a bordo della macchina è stato ritrovato un modico quantitativo di hashish. Successivamente i militari hanno esteso le loro ricerche anche all’abitazione che il 19enne divide con i suoi familiari. Anche in questo caso la ricerca ha portato al rinvenimento di un mix di marijuana e hashish. Attesa la contenuta quantità il giovane è stato segnalato come assuntore di stupefacenti e la patente gli è stata ritirata.

Contemporaneamente a Serravalle una pattuglia della locale stazione ha fermato un 35enne, di origine rumena, alla guida di un’utilitaria. Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere che l’uomo era senza patente, perché non l’aveva mai conseguita e il mezzo era sprovvisto di revisione e assicurazione. L’auto è stata sequestrata.