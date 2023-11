Castelraimondo e Trento insieme per la musica

CASTELRAIMONDO – Sabato scorso (18 novembre) una folta delegazione partita dalla città di Castelraimondo ha raggiunto Trento per il concerto in trasferta del corpo bandistico Ugo Bottacchiari. L’evento, che si è tenuto presso l’auditorium del Conservatorio di Trento, è stato una sorta di gemellaggio musicale tra le due realtà, in quanto lo scorso anno era stato il corpo musicale Città di Trento a fare visita a Castelraimondo proponendo un bel concerto. Oltre ai membri della banda di Castelraimondo, diretti dal maestro Luciano Feliciani, erano presenti anche il sindaco Patrizio Leonelli, l’assessora alla Cultura Elisabetta Torregiani e il consigliere regionale Renzo Marinelli. «Un’accoglienza fantastica a Trento sia da parte dei musicisti che da parte dell’amministrazione comunale locale – ha spiegato il primo cittadino – siamo stati accolti veramente con affetto e questo ci ha fatto enormemente piacere. Il concerto è stato bellissimo, la nostra banda si è distinta come sempre per la bravura, ricevendo tanti complimenti dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Ringraziamo anche gli Alpini che ci hanno ospitato nella loro sede per la cena del sabato e il pranzo della domenica».

Durante la trasferta, arricchita anche dalla presenza dei mercatini di Natale e da un’atmosfera magica di festa in tutta la città trentina, è stato ipotizzato anche un futuro concerto a “due bande”. «L’idea è molto bella, perché la musica è uno strumento d’unione come è stato già anticipato da questo gemellaggio – ha aggiunto l’assessora Torregiani – sarebbe interessante strutturare in futuro un concerto che coinvolga direttamente entrambe le bande. Ci lavoreremo».