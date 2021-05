Castelraimondo, autolavaggio a fuoco nella notte. Indagini in corso

L'incendio si è sviluppato in un autolavaggio che si trova lungo la strada che da Castelraimondo conduce a Camerino. Tantissimi i danni. Non è esclusa la pista del dolo

CASTELRAIMONDO – Un autolavaggio è stato distrutto dalle fiamme. L’incendio si è sviluppato questa notte, 31 maggio, in una struttura che si trova lungo la strada che da Castelraimondo conduce a Camerino e, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per diverse ore, i danni sono stati ingenti. Bruciato anche un muletto che viene utilizzato dal proprietario.

Sono in corso le indagini per capire come siano partite le fiamme e, per ora, nessuna pista è esclusa, nemmeno quella che si sia trattato di un gesto doloso.