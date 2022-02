Carnevale a Macerata, la festa slitta al 24 aprile

Il Comune e la Pro Loco di Piediripa hanno deciso di posticipare di un paio di mesi la sfilata per via della pandemia. «Ad aprile potremo tornare alla formula completa che conosciamo»

MACERATA – Il Carnevale si farà, non nella tradizionale versione invernale, ma in una nuova idea che strizza l’occhio alla primavera. Il Covid, infatti, ha imposto di rivedere il programma che prevedeva di festeggiare ai giardini Diaz il 27 febbraio e di rinviare tutto al 24 aprile, sempre alle 15. Questa la decisione presa dal Comune e dalla Pro Loco di Piediripa, per evitare un’altra edizione on line come quella andata in scena lo scorso anno.

«La 32esima edizione del Carnevale Maceratese è confermata per il 24 aprile, nella formula al 100 per 100, grande e bellissima come eravamo abituati a farla – spiegano dalla Pro Loco di Piediripa -. Era stata prevista la data del 27 febbraio ma, causa Covid, avremmo potuto fare una versione ridotta che sarebbe stata un pallido ricordo di quello che siamo abituati a vedere». Per cui si è preferito aspettare un paio di mesi in più, sperando che la pandemia nel frattempo abbia allentato la sua presa e si possa essere tutti più liberi di ritrovarsi.

La formula sarà sempre la stessa con i carri e gruppo mascherati che arriveranno da tutta la provincia (e non solo) per sfilare attorno all’ovale dei giardini. E ci saranno premi alle maschere più belle e divertenti. La Pro Loco sta anche lavorando per portare a Macerata una madrina del mondo dello spettacolo come già avvenuto nelle precedenti edizioni.