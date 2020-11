Carrello della spesa e mani igienizzati in 5 secondi: ecco l’innovazione della Tre Elle di Fermo

FERMO – In soli cinque secondi carrello del supermercato e mani igienizzate. Lo strumento innovativo, TrolyWipe, è stato realizzato dalla ditta Tre Elle di Fermo guidata dall’amministratore Stefano Luzi ed è già in dotazione in uno dei supermercati del capoluogo.

Un sistema di igienizzazione estremamente semplice, veloce e innovativo. Basta inserire il carrello della spesa all’interno del box e in cinque secondi questo e le stesse mani del cliente vengono igienizzati con un prodotto specifico a base alcolica che viene nebulizzato attraverso l’attivazione di una fotocellula.

Il sistema TrolyWipe realizzato dalla Tre Elle di Fermo

«Abbiamo scelto prodotti a base alcolica (oltre il 75%) che non rappresentano un rischio per le persone e allo stesso tempo garantiscono una perfetta igienizzazione – ha spiegato Luzi -. Un progetto che non nasce strettamente in relazione al covid nonostante abbiamo iniziato a lavorarci a maggio ma che arriva da lontano e dalla volontà di igiene che non dimentica l’attenzione all’ambiente e all’estetica. Il dispositivo infatti è realizzato con pochissima plastica e abbiamo lavorato principalmente il metallo e l’acciaio inox che sono materiali recuperabili».

«Domani inoltre uscirà anche il secondo modello, quello più piccolo e da interni, che è invece adatto ai cestini della spesa – ha proseguito Luzi -. Al momento siamo pronti anche a livello di distribuzione commerciale e abbiamo ricevuto moltissime richieste anche da fuori regione e dall’estero. La nostra idea è aumentare la sensibilità dell’igiene, nel caso specifico dei carrelli dei supermercati, ma stiamo investendo anche in altri prodotti che riguardano più strettamente l’igiene della persona».

La mission della Tre Elle, con 50 anni di storia e con 70 dipendenti, è quella di «aumentare la nostra presenza sul mercato e soprattutto nel settore dell’innovazione – ha concluso Luzi -. Questo è possibile grazie al lavoro di squadra del nostro team».