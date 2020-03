Capanno agricolo in fiamme a Fermo: scoppia bombola di gpl

Il forte boato ha messo in allerta i residenti della zona. È successo questa mattina, intorno alle 9:30, in zona Molini Girola. Soccorso un uomo

FERMO – Attimi di paura nella mattinata di oggi, intorno alle 9:30, in zona Molini Girola a Fermo.

Stando alle prime informazioni, un capanno agricolo, situato nelle campagne della frazione fermana, avrebbe preso fuoco a causa dell’esplosione di una bombola di gpl. Il forte boato ha messo in allerta i residenti della zona che hanno subito notato la colonna di fumo e la cenere cadere dall’alto.

Immediato l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Fermo, intervenuti con due squadre e tre mezzi, per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Al momento sembra che un uomo sia stato lievemente ustionato dal rogo ma le sue condizioni non sono comunque gravi: è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo per accertamenti. L’abitazione vicina al capanno agricolo non è stata interessata dal rogo.

Sul posto anche le forze dell’ordine per chiarire la natura del rogo.

(Notizia in aggiornamento)