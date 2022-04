Il campione olimpico Greg Paltrinieri con Arena fino a Parigi 2024

La multinazionale Arena, noto brand di abbigliamento sportivo e leader segmento swimwear, con sede a Tolentino, rinnova un’altra collaborazione importante, quella con il campione dello stile libero e delle acque libere Gregorio Paltrinieri. Il 27enne italiano, vincitore di tre titoli mondiali, di un oro olimpico (1500 mt stile libero a Rio De Janeiro 2016), ed inoltre di un argento (800 mt stile libero) e di un bronzo (10 km maschile) alle recenti Olimpiadi di Tokyo, ha firmato per la prima volta con Arena nel 2013 e vestirà il brand fino alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Il suo nome si aggiunge a quello di altri campioni di livello che vestono Arena, tra essi l’australiano Kyle Chalmers, la svedese Sarah Sjöström, la statunitense Lydia Jacoby, l’italiano Nicolò Martinenghi, il tedesco Florian Wellbrock, il francese Florent Manaudou, il brasiliano Bruno Fratus, il rumeno David Popovici.

«La mia carriera è progredita, sento che continuare il percorso che ho iniziato con il mio partner di lunga data è una buona storia da vivere e scrivere», ha detto Greg Paltrinieri a proposito della collaborazione con il brand di abbigliamento. «Lavoriamo fianco a fianco da 10 anni ormai, mi sento parte della famiglia e insieme abbiamo ottenuto grandi risultati. Non sceglierei nessun altro con cui continuare».

Il quartier generale Arena a Tolentino

Con sede centrale a Tolentino, e uffici a Monaco (Germania), Libourne (Francia) e Portland (USA), e inoltre uno stabilimento produttivo anche nella città di Rovetta, nel nord Italia, Arena è stata fondata nel 1973 dall’imprenditore Horst Dassler, figlio del fondatore di Adidas ed ex presidente di Adidas Francia. Il marchio è stato ceduto varie volte e dal 1999 ha iniziato un processo di acquisizione da parte di fondi di investimento inizialmente italiani e successivamente statunitensi (Riverside 2010) e svizzeri (Capvis 2014).

Oggi il marchio è presente nei negozi di 128 Paesi in tutto il mondo, con una presenza diretta in Italia, Francia, Germania, Austria e Stati Uniti, e attraverso 35 partner commerciali negli altri mercati. In particolare, il gruppo Descente, con sede in Giappone, possiede e gestisce il brand in 12 Paesi dell’Estremo Oriente. Dal luglio 2021, presidente e Ceo di Arena è lo svizzero Peter Graschi, già CFO/CIO del Gruppo TALLY WEiJL; Giuseppe Musciacchio è Deputy CEO.