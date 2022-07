Il campione di body building Nathan de Asha in visita all’azienda Panatta

Si allenerà con le nuove macchine Panatta a pesi liberi apprezzati in tutto il mondo per la loro unicità biomeccanica. L'occasione per avere feedback qualificati

APIRO – Il campione britannico di body building Nathan de Asha in questi giorni è in visita presso l’azienda Panatta. Il bodybuilder è Ambassador del brand ed è titolare di un importante centro fitness a Liverpool.

In questi giorni effettuerà uno shooting fotografico e video presso la sede aziendale. Inoltre si allenerà con i nuovi macchinari a pesi liberi apprezzati in tutto il mondo per la loro unicità biomeccanica.

Sarà l’occasione per avere dei feedback da un campione della disciplina e per scambiare opinioni sul futuro di questo sport.

Nathan de Asha è nato e cresciuto a Liverpool, in Inghilterra. La prima esperienza di Nathan nell’allenamento con i pesi iniziò quando aveva 18 anni. Voleva mettere su qualche chilo in più per aiutare la sua carriera di calciatore con il Liverpool FC.

All’età di 21 anni, Nathan partecipò alla sua prima competizione di body building ed arrivò al primo posto. Nel 2012 si è laureato in Sport Science acquisendo tutte le conoscenze per una brillante carriera nel mondo del fitness.

Oggi è un atleta NPC professionista di fama internazionale e si sta preparando per la sua quarta partecipazione al Mr. Olympia che rappresenta la gara di body building più importante al mondo.

«Mi alleno 6 volte a settimana per 50 minuti. Il mio training preferito è dedicato alle gambe a cui dedico 90 minuti per ogni sessione di allenamento. Ho scelto Panatta per il mio centro fitness e per la mia preparazione atletica. L’unicità di questi macchinari è tale da permettermi allenamenti con massimi carichi in totale sicurezza. Delle vere e proprie supercar dell’allenamento», Ha dichiarato Nathan de Asha.

«Ci fa piacere avere con noi questo campione perché la nostra azienda è come una famiglia presso tutti gli sportivi – ha affermato Edoardo Panatta, vice presidente Panatta srl – Con loro possiamo affrontare tematiche tecniche, ascoltare le esigenze e raccogliere dei feedback precisi che per noi sono la base del nostro lavoro di creatività e progettazione. La nostra azienda si conferma come una palestra di idee e di progettualità».

Del resto Panatta è il brand del fitness e body building da 6 decadi e che produce macchinari per il vero allenamento fisico, riconosciuta a livello internazionale per l’eccellente biomeccanica articolare e la massima possibilità di personalizzazione delle attrezzature.