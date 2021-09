Macerata, camioncino dei rifiuti si sfrena e sfonda il muro di una scuola

MACERATA – Un camioncino del Cosmari si sfrena e finisce contro il muro del liceo artistico “Cantalamessa”, sfondandolo. L’incidente è avvenuto ieri mattina quando il mezzo del Cosmari era entrato dal cancello posteriore dell’istituto per raccogliere l’immondizia. Improvvisamente si è sfrenato e, dato che si trovava su una strada in pendenza, in una attimo ha preso velocità sfondando il muro della scuola.

I lavori al liceo artistico per ripristinare il muro

«Per fortuna in quel momento non c’era nessuno in quell’ala della scuola e nessuno è stato coinvolto nell’incidente – commenta il dirigente scolastico, Claudio Mengoni -. Ho prontamente chiamato la Provincia (proprietaria dell’istituto, ndr) e i tecnici sono intervenuti nel giro di pochissimo tempo tanto che, già nel pomeriggio, il buco è stato chiuso». Per precauzione, ma non perché fosse stato interessato dall’incidente, ieri non è stato utilizzato il laboratorio attiguo alla parete crollata.

I tecnici della Provincia hanno incaricato la ditta che si sta occupando di alcuni lavori di riqualificazione sismica in un’altra parte della scuola, di aggiustare la parete e, da questa mattina, anche il laboratorio tornerà a essere utilizzato.