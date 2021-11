Camerino, via libera alla ricostruzione del laboratorio dell’istituto “Antinori”

Dopo il terremoto era stato trasferito, in via provvisoria, in un fabbricato lontano dalla scuola. Ora la Provincia si occuperà della nuova progettazione

CAMERINO – Arriva l’ok per la costruzione del nuovo laboratorio dell’istituto per geometri “Antinori” di Camerino. Il presidente della Provincia, Antonio Pettinari, infatti, ha accolto la richiesta arrivata dal dirigente Francesco Rosati per cercare di avvicinare nuovamente il laboratorio alla struttura della scuola.

Il laboratorio per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione, infatti, originariamente in piazza Neghelli, nei pressi del centro storico ma, dopo il terremoto del 2016, è stato trasferito, in via provvisoria, in un fabbricato in località Torre del Parco, pertanto distante dall’attuale scuola. Durante l’incontro con il dirigente scolastico, a cui ha partecipato anche l’ingegnere della Provincia Roberta Fattoretti, Pettinari ha potuto valutare la richiesta effettuata all’amministrazione provinciale di delocalizzare il laboratorio nel polo scolastico dove, di fatto, si trovano pressoché tutti gli istituti superiori di Camerino.

«Ho valutato la necessità di non occupare tutti gli spazi a disposizione nel campus scolastico, quindi l’idoneità dell’area – spiega Pettinari – con l’utilità e l’opportunità di avere un laboratorio vicino alla scuola. In questo modo l’attività didattica e formativa degli studenti ne uscirebbe rafforzata perché la struttura sarebbe integrata alla scuola e quindi immediatamente raggiungibile dai ragazzi, rispetto alla situazione odierna».

Ora la Provincia si occuperà di redigere il progetto e l’intervento sarà finanziato con le risorse della ricostruzione, con le quali sarà anche demolito l’edificio di piazza Neghelli che ospitava originariamente il laboratorio. Le questioni relative alla destinazione di questa area e del suo utilizzo saranno esaminate con l’Amministrazione comunale di Camerino.