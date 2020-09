Camerino, il tenente Francesco Di Prinzio è il nuovo comandante della tenenza delle Fiamme Gialle

CAMERINO – Avvicendamento al Comando della Tenenza di Camerino: il capitano Alessandro Tomei lascia le Marche per assumere il Comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Capodichino. Il nuovo comandante è il tenente Francesco Di Prinzio.

Dopo due anni di permanenza al comando delle Fiamme Gialle della città ducale, in cui ha conseguito brillanti risultati di servizio, tra cui si ricordano le operazioni “Anubi” (che ha portato alla luce centinaia di casi di indebita percezione del contributo di autonoma sistemazione, concesso agli sfollati del sisma), “Grande Muraglia” (una maxi frode fiscale con imprese collocate in diverse regioni italiane, conclusa con sequestri patrimoniali per oltre 11.000.000 di euro), “El Dorado” (riguardante una frode milionaria nella gestione dei servizi di accoglienza degli sfollati del sisma, conclusa con sequestri patrimoniali di oltre 1.000.000 di euro, tra cui 19 lingotti d’oro) ed altre ancora, il Capitano Alessandro Tomei lascia le Marche per assumere il comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Capodichino.

Al suo posto arriva il tenente Francesco Di Prinzio. Ventisei anni, originario di Sant’Eusanio del Sangro, in provincia di Chieti, il nuovo comandante delle Fiamme Gialle della città ducale si è laureato in scienze della sicurezza economico-finanziaria ed è iscritto al corso di laura in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bergamo.

Si è arruolato nel Corpo nel 2013 e ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza fino al 2018. Al termine dell’attività addestrativa è stato assegnato, come suo primo incarico, al Gruppo di Tortona, dove ha ricoperto l’incarico di comandante del Nucleo Operativo e poi, da agosto 2019, quello di comandante della Compagnia di Tortona.