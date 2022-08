Camerino, rottura improvvisa dell’acquedotto Collattoni: al via la distribuzione di acqua

CAMERINO – Rottura improvvisa dell’acquedotto Collattoni che alimenta la città di Camerino. La situazione ha costretto i tecnici Assm Spa ad un intervento straordinario sulle condutture e quindi ad interrompere momentaneamente la distribuzione dell’acqua potabile in tutto il comune. Lo riferisce in una nota l’amministrazione comunale. «Si sta provvedendo, anche attraverso gli uffici comunali e di concerto con il sindaco, ad un approvvigionamento idrico alternativo presso il parcheggio adiacente il centro commerciale Sottocorte Village, in attesa di individuare e riparare il danno». spiega l’amministrazione camerte.