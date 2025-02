Camerino, rifiuti: nuovi punti di raccolta ma il servizio principale resta il porta a porta. L’assessore: «Chiedo massima collaborazione»

CAMERINO – Il servizio principale nel Comune di Camerino resta quello del porta a porta, che va seguito nel rispetto delle regole dai cittadini, ma l’amministrazione comunale, viste le criticità legate all’abbandono di rifiuti emerse in alcuni punti della Città, sta procedendo a razionalizzare/implementare i punti di raccolta. A riguardo, ne aveva parlato anche il sindaco di Camerino qualche giorno fa.

In questi mesi infatti, si sono verificate delle criticità in alcune aree di Camerino, in particolare dove sono presenti sia i cassonetti per le attività commerciali che per il conferimento dei cittadini. La creazione di punti di raccolta è stata presa di comune accordo tra l’amministrazione comunale, la Polizia locale ed il Cosmari; quest’ultimo si sta attivando per installare nuove postazioni ad uso esclusivo della attività commerciali, le quali verranno sottoposte, anche tramite video-sorveglianza, a stretto controllo da parte della Polizia locale.

L’assessore all’Ambiente Erika Cervelli da diversi mesi sta monitorando la situazione relativa ai rifiuti: «Da tempo stiamo ponendo la nostra attenzione per verificare e sistemare la situazione, sia per una questione di decoro urbano sia di raccolta differenziata, che va sempre tenuta sotto controllo. Ricordo che il sistema porta a porta è la metodologia di conferimento per i cittadini, quindi si auspica da parte di tutti la massima collaborazione».