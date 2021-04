Da Camerino a Pioraco, le storie di Roberto, Simone e Daniele: sfidano il covid e aprono un’attività

CAMERINO – Forza e determinazione sono i due ingredienti che accompagnano da una parte Roberto Frifrì, che in questi giorni ha aperto il suo ristorante nel centro storico di Camerino da poco “liberato” dalla zona rossa, e dall’altra Simone Negroni e Daniele Lucarini, due giovani che a Pioraco hanno deciso di aprire la loro prima pizzeria.

«Per me è un’emozione perché sono ritornato nel locale dove avevo costruito la mia identità prima del sisma – racconta Frifrì -, adesso ce la metterò tutta per valorizzare la mia città». Dopo una inaugurazione simbolica a cui ha partecipato anche il sindaco Sandro Sborgia, il ristorante “Noè wine & food” aprirà lunedì prossimo (26 aprile) con i tavolini all’aperto, così come previsto dalle norme del governo in caso di passaggio alla zona gialla.

Sono al lavoro già da quatto giorni con i patti da asporto, invece, Simone Negroni e Daniele Lucarini. I due ragazzi, il primo di Pioraco e il secondo di Fiuminata, infatti, hanno aperto la pizzeria gastronomia “Valpotenza”, un nome che ricorda la sinergia tra due territori che, anche grazie all’impegno di tanti giovani, vogliono ripartire dopo il sisma e la pandemia.

Pioraco, la pizzeria-gastronomia “Valpotenza”

«Con Daniele lavoravamo insieme già da molto tempo, ma la voglia di aprire qualcosa di nostro ci ha spinto a lasciare il vecchio lavoro per aprire la nostra pizzeria-gastronomia. Tutti ci dicono che siamo matti perché il momento è difficile, ma noi siamo determinati e ottimisti sul fatto di poter riuscire a ottenere un buon risultato».

«Voglio fare un grande in bocca al lupo a Simone e Daniele da parte dell’amministrazione e di tutti i cittadini – commenta il sindaco Matteo Cicconi -. Questa attività è un esempio di sinergia tra diversi comuni e diversi territori e questo è un segnale molto positivo. Il locale offre pizza al piatto, cresce e anche i pancake fatti recuperando la ricetta storica di Nemi, nonna di Simone, che negli anni Settanta aveva una pizzeria qui a Pioraco. Quindi c’è anche una riscoperta di sapori e tradizioni di un tempo, unita alle tante novità che i ragazzi stanno apportando».

Per ora i ragazzi sono già partiti con l’asporto, ma poi verrà allestito anche un gazebo per consumare direttamente sul posto. «In questi primi giorni abbiamo avuto un’ottima risposta dai cittadini, ma poi speriamo nel prossimo ritorno dei turisti – conclude Negroni – che potranno ripopolare presto i nostri territori».